Korb/Schwaikheim Unfall auf B14: Zeugen beklagen fehlende Rettungsgasse

Einmal mehr haben sich Leser unserer Zeitungen auf Facebook über andere Verkehrsteilnehmer beklagt, die keine Rettungsgasse für Polizei und Rettungsdienste gebildet haben. „Klar wurde mal wieder keine Rettungsgasse gebildet“, schrieb ein Leser auf Facebook: „Im Gegenteil, selbst der Seitenstreifen wurde verstopft, da man schneller zur Ausfahrt Winnenden gelangen wollte.“ Zabrina Frieda Schmidt ist für harte Maßnahmen: „Da sollt' man grad die Aufnahmen nehmen und jedem einzelnen Fahrer, der keine Rettungsgasse bilden wollte, ‘ne dicke Strafe aufbrummen.“

Ein Sprecher der Polizeidirektion Aalen kennt das Problem, dass Autofahrer im Stau auf den vierspurigen Bundesstraßen keine Rettungsgassen bilden – oder erst dann nach rechts oder links ausweichen, wenn Polizei und Sani mit Blaulicht und Martinshorn im Anmarsch sind. Noch mehr ist er verblüfft, dass die Rettungsgasse derzeit so ein großes Thema in den Medien ist, da die Probleme und die Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung nicht neu sind.