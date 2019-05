Korb Schwerer Unfall auf der alten B14

Der VW-Golffahrer musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden: Am Samstag um die Mittagszeit fuhr der Mann auf der alten B 14, Winnender Straße, aus Richtung Waiblingen in Richtung Winnenden. Kurz hinter Waiblingen endete die Fahrt an einem Baum. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz, außerdem waren Polizei, Rettungskräfte und Notarzt vor Ort. Die Strecke wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.