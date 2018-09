Korb Seeplatz und Alter Friedhof werden eingeweiht

Korb. Am kommenden Samstag, 22. September, geht es rund in Korb: Von 11 Uhr an werden die Remstal-Gartenschau-Projekte „Seeplatz“ und „Alter Friedhof“ mit einem großen Fest eingeweiht. Gleichzeitig startet der Vorverkauf der Remstal-Card, der Dauer- und Vorteilskarte der Remstal-Gartenschau 2019.