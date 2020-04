Korb So geht es den Partnerstädten in der Corona-Krise

Während die Lage in Südtirol und im Elsass durchaus ernst ist, sind Matrei und Mansle von der Pandemie weitestgehend verschont geblieben. Hans-Joachim Mauer ist Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft Korb. Er verfolgt die Lage in den Partnergemeinden genau, der Kontakt wird gehalten – wenn auch nur übers Internet. Mit der Vorsitzenden des Comité de Jumelage de Mansle, also dem französischen Gegenpart zur Korber Partnerschaftsgesellschaft, steht er jeden Tag über Whatsapp in Verbindung. „In Mansle ist bis jetzt noch niemand an Corona erkrankt“, berichtet Mauer.

Ausgangssperre gilt

In der weiteren Umgebung, also dem Département Charente, gebe es einige Fälle, doch auch hier sei es noch verhältnismäßig ruhig: „Da sind wir in Korb mit unseren 38 Fällen schlimmer dabei“, sagt Mauer. Die etwa 30 Kilometer von Mansle entfernte Stadt Angoulême habe erst kürzlich Corona-Patienten aus dem Elsass aufgenommen, da es dort noch genügend Kapazität gegeben habe. Trotzdem gilt natürlich auch für die Bewohner von Mansle die landesweit verhängte Ausgangssperre: Das Haus darf nur in dringenden Fällen verlassen werden, Ausflüge sind auf einen Umkreis von einem Kilometer um den Wohnort beschränkt. Glück hat jetzt, wer ein Grundstück mit großem Garten hat – was laut Mauer auf die meisten Einwohner von Mansle zutrifft.