Korb Tier-Attacke auf Camper weiter ungeklärt

Das Ergebnis einer genetischen Untersuchung steht noch aus. Hartmut Unger von der Kreisjägervereinigung wundert sich über diesen „arg seltsamen“ Fall: „Normal ist das nicht.“ Ein 21-Jähriger hatte die Nacht zum 1. Mai in einem Zelt auf einem Gartengrundstück nahe dem Sörenberg verbracht. Offenbar drang ein Tier ins Zelt ein und biss den jungen Mann.

Das junge Opfer musste im Netz reichlich Häme einstecken

Der Fall hat im Internet für Aufregung gesorgt; es kursieren verstörende Blut-Fotos, und das junge Opfer der Tier-Attacke musste reichlich Häme einstecken. Ob er sich nicht gegen ein Hündchen habe wehren können?

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt schließt einen Wolf als Verursacher der mutmaßlichen Bisswunden zweifelsfrei aus. „Die Indizienlage lässt vermuten, dass ein Fuchs oder kleinerer Hund für den Übergriff verantwortlich war“, so Tobias Beigel, Sprecher der Forschungsanstalt in Freiburg. Die Gefahr, von einem Wildtier angefallen zu werden, schätzt er „grundsätzlich als eher gering“ ein – „es gibt jedoch Einzelfälle, in denen Menschen von Wildtieren verletzt werden“.