Korb Tierkrematorium: Schlappe für Gegner

Unsere bisherige Berichterstattung zum Thema

Der Korber Bürgermeister Jochen Müller wirkte einigermaßen verblüfft am Dienstagabend in der Alten Kelter. Gerade zeichnete sich ab, dass der Plan des Rathauses zur Verhinderung eines Tierkrematoriums im Gewerbegebiet Unteres Gewässer nicht die erwartet breite Zustimmung erfahren würde. Dabei hatte sich der Gemeinderat in einer Sitzung Ende Mai doch einstimmig – und unter dem Applaus der Anwohner – gegen die Verbrennungsanlage im Gewerbegebiet ausgesprochen. Müller fragte: „Was ist bis heute passiert?“ Zuhörerin Ruth Messer, aktiv in der Bürgerinitiative gegen das Krematorium, wusste eine Antwort. Sie rief: „Das war halt vor der Wahl!“

Neun Stimmen dafür, neun dagegen – Vorschlag abgelehnt

Denkbar knapp, bei neun Pro-, neun Contra-Stimmen und einer Enthaltung fiel die Entscheidung schließlich gegen das neue Bebauungsplanverfahren im Gewerbegebiet. Der einzige Sinn und Zweck dieses Verfahrens wäre gewesen, das Tierkrematorium in der Boschstraße zu verhindern. Dafür sollten bestimmte Anlagen, die unter das Immissionsschutzgesetz fallen, generell ausgeschlossen werden. Überdies hatte die Verwaltungsspitze, die sich nach Angaben Bürgermeister Müllers mit einem Anwalt über das Vorgehen beraten hatte, vorgeschlagen, eine Veränderungssperre für das Gebiet zu erlassen. So wären der Tieba AG, die eine ehemalige Werkstatt zu einem Haustier-Krematorium umbauen möchte, vorerst die Hände gebunden gewesen.