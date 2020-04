Korb Trotz Saufgelagen: Vorerst doch kein Alkoholverbot im Aussichtsturm

Bislang gab es keine speziellen Turmregeln. Nach einem neuen Regelwerk, das die Verwaltung dem Kleinheppacher Ortschaftsrat Anfang März vorgelegt hat, soll das Füße-Baumeln-Lassen in Zukunft untersagt sein, ebenso wie Rauchen und Alkoholtrinken. Die Regeln sollen unten im Turm aufgehängt werden. Der Kleinheppacher Ortschaftsrat empfahl dem Korber Gemeinderat einstimmig, die Ordnung so zu beschließen. Doch dann kam die Corona-Krise.

Eigentlich hätte der Korber Gemeinderat am 17. März über die Regeln beraten und einen Beschluss fassen sollen. Doch die öffentliche Sitzung wurde abgesagt, einen Tag, bevor die Corona-Verordnung des Landes in Kraft trat. Und doch hätten die Gemeinderäte das Regelwerk beschließen können – allerdings nur, wenn alle dafür gewesen wären.

Denn, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Korber Rathaus heißt: „In ungewöhnlichen Zeiten greift auch der Korber Gemeinderat zu nicht alltäglichen Mitteln, um als Hauptorgan der Gemeinde handlungsfähig zu bleiben.“ Im elektronischen „Umlaufverfahren“ seien Ende März diverse „dringliche“ Beschlüsse gefasst worden – oder eben nicht. In Paragraf 37 Absatz 1 der Gemeindeordnung heißt es: „Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden; ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht.“ Das heißt im Umkehrschluss: Ist jemand im Gemeinderat gegen den entsprechenden Vorschlag aus dem Rathaus, und teilt der Verwaltung das per Mail mit, ist der Antrag automatisch abgelehnt. Das ist im Fall des Aussichtsturms geschehen.

Wer jedoch warum widersprochen hat, das ist nicht öffentlich nachzuvollziehen. Eine Pressemitteilung aus dem Rathaus informierte lediglich über die Ergebnisse der elektronischen Abfragen bei den Räten zu verschiedenen Themen (siehe Infokasten). Sogar die Gemeinderäte selbst erfuhren nicht, wer für einen Vorschlag gestimmt hat und wer dagegen. Mangelnde Transparenz ist also eine große Schwäche des Krisen-Systems. Schließlich wären die Beschlüsse eigentlich in öffentlicher Sitzung gefällt worden.

„Es gibt Kollegen, die an dem Punkt Diskussionsbedarf haben“

Beim Korber Aussichtsturm, der momentan wegen der Corona-Krise ohnehin nicht betreten werden darf, ist das Ergebnis der Abstimmung eine Überraschung. Schließlich fiel die Empfehlung des Ortschaftsrats einstimmig aus. Dass eine Verordnung, die eine bessere Handhabe gegen Saufgelage in einem öffentlichen Aussichtsturm schafft, auf Widerspruch stoßen würde, war nicht zu erwarten.

Auch Gerhard Brenner, Fraktionssprecher der Grünen, wunderte sich. Er sagt, er habe für die Verordnung gestimmt. Nach einiger Telefoniererei habe er dann herausgefunden: „Es gibt Kollegen, die an dem Punkt Diskussionsbedarf haben.“

Albrecht Ulrich, Fraktionssprecher der Freien Bürger, ist einer dieser Kollegen. Ihm geht’s vor allem um Transparenz. Dringende Themen sollten per Umlaufverfahren erledigt werden, findet er – die Benutzerordnung gehöre nicht dazu. „Das Öffentliche ist wichtig. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass der Gemeinderat etwas am Bürger vorbei beschließt“, sagt Ulrich. Da wiederum ist er sich mit dem Grünen Brenner einig. Der hofft, dass bald wieder richtige Gemeinderatssitzungen stattfinden: „Der Demokratieprozess ist sehr, sehr eingeschränkt.“

Die Pressemitteilung der Verwaltung nährt übrigens die Hoffnung, dass sich das wieder ändert: „Die Gemeindeverwaltung prüft derzeit, ob unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen Ende April eine öffentliche Gemeinderatssitzung stattfinden kann.“

Widerspruch auch bei Kita-Gebühren

Die Benutzerordnung für den Aussichtsturm wird noch einmal im Gemeinderat diskutiert. Diese weiteren Beschlüsse per Umlaufverfahren, also per elektronischer Abstimmung, hat der Korber Gemeinderat einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zufolge gefasst:

Dem Antrag, der Entwurfsplanung des Ingenieurbüros Dr.-Ing. Heinrich GmbH für die Sanierung der Brunnenstraße zuzustimmen, wurde nicht widersprochen. Zuvor hatte bereits der Ortschaftsrat in seiner öffentlichen Sitzung am 5. März dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, der Entwurfsplanung zuzustimmen.

Kinderbetreuung: Dem Antrag, der örtlichen Bedarfsplanung nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) 2019/2020 für die Gemeinde Korb zuzustimmen, wurde nicht widersprochen. Der Antrag, den Änderungen zur Kindergartenanmeldung und den Hinweisen zur Anmeldung und Aufnahme eines Kindes in die Korber Kindertageseinrichtungen zuzustimmen, ging ebenfalls durch. Beides hatte der Kindergartenausschuss dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Februar bereits einstimmig empfohlen. Widersprochen wurde allerdings dem Antrag, die Gebührensystematik der aktuellen Kindergartensatzung beizubehalten. Das liegt nach Informationen unserer Zeitung daran, dass einige Räte eine Staffelung der Beiträge je nach finanzieller Situation der Eltern fordern. Der Punkt wird in einer kommenden, regulären Sitzung des Korber Gemeinderats erneut aufgerufen und beraten.

Dem Antrag, eine dauerhafte Installation von Energie- und Wasserversorgungsanschlüssen für Festivitäten am Seeplatz zu beschließen und dafür außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von knapp 40 000 Euro zuzustimmen, wurde widersprochen. Der Punkt wird in einer kommenden, regulären Sitzung des Korber Gemeinderats erneut aufgerufen und beraten.

Der Datenschutzmaßnahme, im Bürgerbüro Trennwände einzurichten, wurde widersprochen. Der Punkt wird in einer kommenden, regulären Sitzung des Korber Gemeinderats erneut aufgerufen und beraten.