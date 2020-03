Korb Umstrittenes Tierkrematorium wird gebaut

Denn die Pläne der Tieba AG stoßen bei manchen Nachbarn im Gewerbegebiet Unteres Gewässer seit dem Frühjahr vergangenen Jahres auf Widerstand. Entgegen den Beteuerungen Rupffs befürchtet eine eigens gegründete Initiative Lärm, Gestank und einen Imageschaden für das Gebiet, in dem 153 Wohneinheiten etwa 70 Gewerbeanmeldungen gegenüberstehen. Zahlreiche Einwendungen haben die Korber beim Landratsamt gegen die Pläne der Tieba AG eingereicht – fast alle hat das Landratsamt jetzt zurückgewiesen.

Ruth Messer, so etwas wie die Sprecherin der Krematoriumsgegner, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Für unsere Initiative ist es unfassbar.“ Das Gebiet sei dicht besiedelt und rundherum von zahlreichen Familien bewohnt. „Wie kann ein Betreiber guten Gewissens an diesem Ort ein Tierkrematorium einrichten?“ Die Initiative sei „nach wie vor der Ansicht, dass der Platz für ein Tierkrematorium in ein Industriegebiet, oder noch besser auf einen Platz außerhalb einer Gemeinde“ gehöre. „Entscheidungen nach Paragrafen ohne Berücksichtigung auch nur einer der überaus zahlreichen Einwendungen der Anwohner“ seien eines Landes, das sich Bürgerbeteiligung auf die Fahnen schreibe, „unwürdig“. Man werde die Genehmigung genau prüfen.

Die Bewertung des Landratsamts fällt ganz eindeutig aus

Gut möglich, dass die Korber innerhalb eines Monats Einspruch gegen den Bescheid einlegen. Der Betreiber des nahe gelegenen Edeka-Lebensmittelmarkts, Ronald Petermann, der ebenfalls zu den Gegnern des Krematoriums gehört und sogar einen Anwalt eingeschaltet hat, sagt unserer Zeitung, die nächsten Schritte würden derzeit abgesprochen.

Die Frage ist, wie erfolgversprechend ein weiteres Vorgehen der Initiative gegen das Tierkrematorium wäre. Denn die Prüfer des Landratsamts kommen, das hatte sich bereits bei einem Erörterungstermin in Kleinheppach im Herbst 2019 abgezeichnet, in ihrer Begründung für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu einem eindeutigen Ergebnis pro Rupffs Tieba AG.

Wir haben die Stellungnahmen des Kreises zu den Befürchtungen der Anwohner im Überblick:

Werden Anwohner durch Abgase, Gestank und Lärm belästigt? „Für die Abgase werden entsprechende Grenzwerte als Auflage vorgesehen. Eine Geruchsbelastung kann aufgrund der vorgesehenen Nachverbrennung (mindestens 850˚C für zwei Sekunden in der Nachbrennkammer), die die geruchsrelevanten Moleküle in ihre atomaren Bestandteile zerbricht, ausgeschlossen werden. Eine Tal- oder Kessellage ist nicht gegeben.“ Ein zusätzlicher Filter muss nur nachträglich eingebaut werden, wenn der Staubgrenzwert nicht eingehalten wird. Die Einwendungen werden zurückgewiesen, beziehungsweise sind in die entsprechende Auflage eingeflossen. Auch mit Lärmüberschreitungen rechnet das Landratsamt nicht. Im Bedarfsfall könne aber eine Lärmmessung gefordert werden.

Ist der Kamin hoch genug? „In den ursprünglichen Unterlagen wurde durch ein Schornsteinhöhengutachten eine Kaminhöhe von 15,30 Meter vorgesehen“, heißt es aus dem Landratsamt. „Aufgrund der Einwendungen wegen zu geringer Höhe wurde nun als Auflage festgesetzt: Die Mündung des Schornsteins muss mindestens 16 Meter über Grund in die freie Luftströmung erfolgen.“ Gegebenenfalls müsse der Kamin noch um zwei weitere Meter erhöht werden. „Befürchtete Spiegelungen“ seien indes „nicht als schädliche Umwelteinwirkungen verifizierbar“. Eine Auflage wäre „unverhältnismäßig“, Kamingeräusche seien nicht zu erwarten. Kurzum: „Die Einwendungen werden zurückgewiesen bzw. sind in eine entsprechende Auflage eingeflossen.“

Was, wenn die Kühlung ausfällt und sich Ungeziefer breitmacht? Beantragt wurden laut Landratsamt zwei Kühlzellen – für den Fall, dass eine ausfallen sollte. Chemieeinsatz habe die Tieba AG nicht vorgesehen, sie müsse aber „geeignete Vorkehrungen für die Bekämpfung von Ungeziefer“ treffen.

Ist das Untere Gewässer überhaupt ein Gewerbegebiet, in dem eine solche Anlage errichtet werden darf? „Es handelt sich um ein Gebiet mit etwa 153 Wohneinheiten, denen zugleich etwa 70 Gewerbeanmeldungen gegenüberstehen. Eine Umstufung zu einem Mischgebiet wurde durch den Gemeinderat abgelehnt. Somit handelt es sich planerisch und faktisch um ein Gewerbegebiet, in dem nach der Rechtsprechung die Errichtung und der Betrieb eines Tierkrematoriums möglich sind“, schreibt das Landratsamt in seiner Begründung. Die Rechtsprechung zu Humankrematorien sei nicht übertragbar, die Einwendungen werden daher zurückgewiesen.

Wird der Mindestabstand zu Wohngebieten und Lebensmittelverarbeitung eingehalten? „Abstandsgebote existieren in Baden-Württemberg nicht“, schreibt das Landratsamt, die Forderung sei aus der veterinärrechtlichen Beurteilung abgeleitet, die hier nicht Zulassungsgegenstand sei. „Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen.“

Äschert die Tieba letztlich viel mehr Tiere ein als angekündigt? Beantragt wurde laut Kreis ein Betrieb an Werktagen von 6 bis 22 Uhr. Nach Angaben von Walter Rupff ist die Hauptzeit von 8 bis 17 Uhr, Ausnahmen sind nur auf besonderen Wunsch vorgesehen. „Für die Genehmigung ist dies aufgrund der Lage im Gewerbegebiet ohne Belang, deshalb sind die Einwendungen zurückzuweisen.“ Was die Kapazität der Anlage angeht: Die zugelassenen zehn Tonnen würden „durch technische Engpässe“ nicht erreicht, „die Veterinärbehörde geht von einer maximalen Wochenleistung von 11 520 Kilogramm pro Woche aus“.

Verschärft die Firma die Parkplatznot und sorgt für ein hohes Verkehrsaufkommen? „Da die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze nachgewiesen wurden, werden die Einwendungen zurückgewiesen.“ Was den Lieferverkehr betrifft: „Es ist von bis zu drei Privatanlieferungen und weiteren Anlieferungen durch das Firmenfahrzeug (kein Lkw) auszugehen. Ein Lkw-Einsatz ist anders als bei einer Tierkörperbeseitigungsanstalt nicht vorgesehen. Mit einer solchen ist die beantragte Anlage jedoch keinesfalls zu vergleichen, weswegen auch diese Einwendungen zurückzuweisen sind.“

Unsere bisherige Berichterstattung zum Thema

03.05.2019: Widerstand gegen Tierkrematorium

08.05.2010: Widerstand gegen Tierkrematorium: Korber Bürger machen Druck

20.05.2019: Geplantes Tierkrematorium in Korb: "Sie werden absolut nichts riechen"

22.05.2019: Wegen geplantem Tierkrematorium: Korber Gemeinderäte laufen Sturm

29.06.2019: Initiative macht weiter mobil gegen Tierkrematorium

24.07.2019: Tierkrematorium: Schlappe für Gegner

17.10.2019: Tierkrematorium erhitzt die Gemüter