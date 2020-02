Korb/Waiblingen 21-Jähriger wegen Ultra-Fangesang vor Gericht

Die Anklage lautet: Beleidigung. Was ist genau passiert, will Amtsrichter Armin Blattner wissen. „Ich bin mit Geschwistern und Freunden da hoch“, erzählt der Angeklagte. Auf dem Kleinheppacher Kopf habe er Freunde getroffen, mit denen er oft ins Fußballstadion geht. „Wir haben VfB-Lieder gesungen – und auch ein Ultra-Lied.“ Um eben dieses dreht sich die Gerichtsverhandlung, denn es endet mit der englischen Abkürzung „ACAB“, die für „All Cops are Bastards“ steht, übersetzt also „Alle Polizisten sind Bastarde“ bedeutet.

Beim Singen schaute der 21-Jährige die Beamten direkt an

Laut Polizeiakte hat der heute 21-Jährige direkt in die Richtung der Beamten auf dem Kleinheppacher Kopf geschaut, während er diese Abkürzung sang. Für die Polizisten war das eine Beleidigung, sie zeigten ihn an.