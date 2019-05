Korb/Waiblingen Baden-Württemberg stimmt ab: Wohl höhere Wahlbeteiligung

Stuttgart.

Bei den Europawahlen zeichnet sich in Baden-Württemberg bis zum Nachmittag eine höhere Wahlbeteiligung ab. Stand 14.00 Uhr hätten unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,6 Prozent der Wahlberechtigten in den Südwest-Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Sonntag mit - ein Anstieg um 5,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Damals hatten den Angaben zufolge zum selben Zeitpunkt nur 24,4 Prozent gewählt. Auch im Rems-Murr-Kreis, so der Eindruck der ZVW-Reporterinnen und Reporter, ist die Wahlbeteiligung rege. Vor den Wahllokalen bildeten sich Schlangen. Der Oberbürgermeister Andreas Hesky staunt: So viel Andrang an einem Wahltag habe er noch nie erlebt. Womöglich profitiert die Kommunalwahl tatsächlich davon, dass sie am selben Tag wie die Europawahl stattfindet. Heskys Fazit mit Blick aufs emsige Kommen und Gehen: „Ein Hoch auf die Demokratie!“