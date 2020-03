Korb/Waiblingen Betrüger wird per Haftbefehl gesucht

Dabei war eigentlich alles angerichtet am Amtsgericht in Waiblingen: Die Staatsanwältin war erschienen, der Richter, der geprellte Korber, der als Zeuge geladen war, und sogar der Verteidiger des Mannes – nur der Angeklagte selbst war weit und breit nicht zu sehen. Wo er steckt, das wusste auch sein Verteidiger nicht – möglicherweise im Gefängnis?

Hat er sich in die Türkei abgesetzt?

Nein, erklärte Richter Steffen Kärcher: Aus den Akten ergebe sich, dass der 33-Jährige zwar im November 2019 einige Tage im Gefängnis in Schwäbisch Hall verbracht hat, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Offenbar hatte der vorbestrafte Mann zuvor gegen eine Bewährungsauflage verstoßen. Diverse Amtsgerichte waren in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt: Neben dem in Waiblingen auch das in Neresheim und das in seinem Heimatort Aalen. Wobei der Mann in Deutschland, wo seine Frau und Kinder leben, offenbar gar nicht mehr gemeldet ist, sondern sich in die Türkei abgesetzt hat.