Korb/Waiblingen Schornsteinfeger: Glücksbringer im Verwaltungsstress

„Man geht manchmal mit einem flauen Gefühl raus“, sagt Löw. Warum? Oft sei für den Schornsteinfeger nicht erkenntlich, wie eine Anlage aufgebaut ist. Schließlich ist sie im Haus verbaut und nicht von allen Seiten einsehbar. Auch bei alten Heizanlagen ist sich Löw manchmal unsicher: „Man kann die Situation manchmal nur schwer beurteilen.“ Damit er zum Beispiel Risse in alten Ziegelschornsteinen erkennen kann, hat er sich eine Spezialkamera zugelegt.

Doch das Einzige, was die Schornsteinfeger schützt, ist Sorgfalt und Dokumentation. Wenn ein Schornsteinfeger einen Mangel feststellt, muss er den Kunden darauf hinweisen und diesen dokumentieren. Falls dann etwas passiert, weil der Kunde sich nicht darum gekümmert hat, ist der Schornsteinfeger vor rechtlichen Konsequenzen geschützt. Ob bei ihm schon mal etwas passiert ist? „Zum Glück nicht.“

Doch wie ist Löw eigentlich zu seinem Beruf gekommen?

Auch der Vater ist Schornsteinfeger: „Das ist ein super Job“

„Ich wollte eigentlich immer was mit Computern machen“, sagt Löw. Den Beruf des Schornsteinfegers, der ja inzwischen auch die Arbeit mit Computern beinhaltet, hat er über seinen Vater kennengelernt. Der ist ebenfalls Schornsteinfeger. „Ich bin damals mitgekommen und habe festgestellt: Das ist ein super Job.“ Besonders gefällt ihm daran der Kundenkontakt und dass es ein traditionelles Handwerk ist, in das inzwischen moderne Technik Einzug gehalten hat. 2003 begann er seine Ausbildung, die zweieinhalb Jahre lang dauerte. Danach arbeitete er sieben Jahre lang als Geselle in Remseck und machte währenddessen seinen Meister in Ulm. Bevor er nach Waiblingen kam, machte er sich in Leonberg selbstständig.

Als Bezirksschornsteinfeger ist Löw nur noch selten in klassischer Uniform unterwegs. Die Kehrleine mit der schwarzen Kugel, dem sogenannten Kugelschlagapparat, und den Metallbesen nutzt er wenig. Nur die Schornsteine von alten Öfen und Kaminen reinigt er damit. Er steigt aufs Dach und fegt damit den Ruß, der sich im Schornstein abgesetzt hat, nach unten. Bei neueren Gas- oder Ölheizungen benutzt er eine sogenannte Kehrhaspel. Diese sieht dem traditionellen Besen ganz ähnlich, muss aber mit beiden Händen bedient werden. Da der Schornsteinfeger sich auf dem Dach festhalten muss, wird sie dort nicht benutzt.

Was die meisten Menschen mit Schornsteinfegern verbinden, ist inzwischen allerdings nur noch ein geringer Bestandteil ihres Jobs. Als Bezirksschornsteinfeger reinigt Löw nur noch wenige Schornsteine. 50 Prozent seiner Arbeit, schätzt er, verbringt er mit Messungen an der Heizung. Er prüft unter anderem, ob die Abgaswege in gutem Zustand sind und ob der Kohlenmonoxid-Wert im Abgas einen bestimmten Grenzwert nicht übersteigt. Das geruchlose Gas kann, wenn es austritt, bei einer erhöhten Konzentration lebensgefährlich sein. Zu jedem Hausbesuch gehört für Löw auch immer eine Beratung. Mittlerweile sorgen Schornsteinfeger auch als Energieberater für glückliche Kunden.