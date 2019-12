Korb / Waiblingen Unbelehrbarer Alkohol-Fahrer vor Gericht

Wer schon einmal jemanden davon abhalten wollte, noch ins Auto zu steigen, wird vermutlich diesen Satz gehört haben: „Ich bin noch fit. Ich fühl' mich überhaupt nicht betrunken.“

In Korb wartet die Polizei

Ein besonders unbelehrbarer Verkehrssünder aus dieser Kategorie ist jetzt am Amtsgericht Waiblingen gelandet. Zwar hat der 29-jährige Waiblinger, der im Juli in Korb aus dem Verkehr gezogen wurde, keinen Unfall verursacht. Zu einer Freiheitsstrafe wurde er trotzdem verurteilt. Und zwar, weil ein erster Schuldspruch offenbar wirkungslos verpufft ist.

Der Mann hatte Mitte Juli eine Party auf der Korber Höhe in Waiblingen besucht. Dort trank er Alkohol. Spätabends stieg er auf seinen Motorroller, um zu seiner Freundin nach Korb zu fahren. Sind ja nur zwei Kilometer, das wird schon klappen, dachte er. „Ich hab' mich nicht so besoffen gefühlt“, sagt der Mann vor Gericht. Doch in Korb wartete eine Streifenbesatzung der Polizei, die an diesem Abend den Verkehr kontrollierte. Der Mann bremste zunächst ab, bog vor der Streife ab, blieb aber schließlich doch stehen und stellte sich den Beamten.