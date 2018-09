Korb/Waiblingen Unfall mit fünf Fahrzeugen - alte B14 gesperrt

Korb/Waiblingen.

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ereignete sich zwischen Korb und Waiblingen auf der Kreisstraße 1858 ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 60 000 Euro entstand. Der Verkehr staute sich dort in Richtung Waiblingen wegen einer Linksabbiegerin, die in einen Feldweg einbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs anhalten musste. Ein nachfolgender 32-jähriger Lkw-Fahrer erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr einem vorausfahrenden Fiat Ducato ins Heck, dessen 29-jähriger Fahrer bereits abbremste.