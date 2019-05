Korb Widerstand gegen Tierkrematorium

Knapp 30 Menschen haben sich am Donnerstagmorgen vor der Boschstraße 16 versammelt. Ihr Anliegen: Sie sind gegen ein Tierkrematorium, das im Erdgeschoss dieses Hauses angesiedelt und betrieben werden soll. Diskutierend stehen sie vor dem Gebäude. Jeder trägt etwas zur Debatte bei, sie alle sind persönlich betroffen.

Ruth Messer, die mit ihrem Mann, Bildhauer Guido Messer, in der angrenzenden Maybachstraße arbeitet und lebt, ist schockiert: „Es geht nicht und es passt hier nicht rein – das ist der große Imageschaden!“ Sie versteht nicht, wieso das Unternehmen Tieba Tierkrematorium AG aus Remseck ausgerechnet in das Mischgebiet ziehen muss. Denn dieses sei dazu ausgelegt, Arbeiten und Wohnen miteinander zu verbinden.

Bis zu zehn Tonnen pro Tag dürfen verbrannt werden

Die Lebensqualität und damit auch der Wert der Immobilien würde durch die Ansiedlung eines Tierkrematoriums, in dem Körper von Kleintieren gelagert und verbrannt werden, erheblich gemindert. In einem Brief an das Landratsamt, in dessen Zuständigkeit die Genehmigung der Ansiedlung liegt, schreibt sie, dass den Anwohnern in diesem Gebiet bewusst sei, dass sie ein erhöhtes Lärm- und Verkehrsaufkommen in Kauf nehmen müssen – „doch es gibt Belastungsgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen!“ Und diese sei mit der Genehmigung eines Krematoriums „bei weitem überschritten“.