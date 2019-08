Korb/Winnenden Weingärtner planen Ausstieg aus Remstalkellerei

Neuer Partner soll die Weingärtner-Zentralgenossenschaft (WZG) in Möglingen sein. Die Entscheidungen fallen noch in diesem Jahr. Für die Remstalkellerei wäre der Verlust von Winnenden und Korb-Steinreinach ein herber Schlag. Nach den Weißwein-Spezialisten aus Stetten mit ihren Riesling-Nobellagen Pulvermächer und Häder (rund 50 Hektar) verlöre die Genossenschaft nochmals mehr als 40 Hektar Rebfläche und damit Menge. Mit diesem betriebswirtschaftlichen Problem schlägt sich die Remstalkellerei seit geraumer Zeit herum. Die Rebflächen schrumpfen schneller, als bei den Fixkosten des einst auf viel größere Mengen ausgelegten Kellereibetriebes in Beutelsbach gespart werden kann. Peter Jung, Geschäftsführer der Remstalkellerei, sind die Pläne der Korber Weingärtner bekannt, er schaltet aber nicht in den Panikmodus. Schließlich sei nichts spruchreif. Bevor die WG Korb und Steinreinach zur WZG wechsle, gebe es noch eine Reihe von Hürden zu überwinden.

Verabschiedet sich nach Stetten nun auch Korb-Steinreinach?

Wie berichtet, steckt die Remstalkellerei in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Den Mitgliedern ist Ende 2018 die Auszahlung des Traubengelds ganz gestrichen worden, seit März wird das Traubengeld wieder ausgezahlt, allerdings nicht in voller Höhe. Als Erste haben die 48 Weingärtner in Stetten mit ihren gut 50 Hektar Rebfläche die Konsequenzen aus den unterdurchschnittlichen Erlösen gezogen und ihre Mitgliedschaft aufgekündigt. Sie werden ab dem Jahrgang 2021 die private Weinkellerei Kern beliefern, die in ihren erst vor wenigen Jahren gebauten neuen Räumen im Industriegebiet in Rommelshausen noch Kapazitäten hat. „Es ist die einmalige Chance, Rebflächen vor der Haustür zu bekommen“, freute sich Christoph Kern im Dezember 2018. Kern verarbeitet die Trauben von 150 Wengertern aus ganz Württemberg, baut den Wein aus und vertreibt ihn zumeist unter dem Markennamen Kern.

Nun steht die Weingärtnergenossenschaft Korb und Steinreinach vor dem Absprung, bestätigt deren Vorsitzender Ruppert Häußermann entsprechende Gerüchte. Aber nicht zu Kern, sondern zur WZG. Noch in diesem Jahr werden die 150 WG-Mitglieder (25 bis 30 Hektar Rebfläche) sowohl über eine Fusion mit den 100 Winnender Kollegen als auch über die Kündigung der Verträge mit der Remstalkellerei abstimmen. Notwendig ist eine 75-prozentige Mehrheit. Ein Termin stehe noch nicht fest.