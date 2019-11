Korb Wo Autofahrer nichts zu fürchten haben

Korb.

Der Autofahrer ist König, Fußgänger haben es nicht leicht, Radfahrer schon gar nicht. Warum sollte das in Korb auch anders sein als in anderen Orten in der Region? Der Wille, etwas an dieser Realität zu ändern, ist auch hier grundsätzlich vorhanden, nicht nur bei den Grünen. Wenn es so einfach wäre, überall perfekte Radwege zu schaffen, und zwar kostenlos, sähe der Weinort bestimmt schon längst ganz anders aus. Es ist aber leider ganz und gar nicht einfach und auch überhaupt nicht billig. Und manche Ideen gehen den meisten dann doch zu weit.