Korb Wo bleibt der versprochene Gehweg?

Korb.

Was ist eigentlich aus den Plänen für einen Gehweg vor den vier neuen Wohnhäusern in der Heppacher Straße geworden? Die Antwort: Nichts. Längst ziehen sich die Garageneinfahrten vor den Hausnummern 30, 30/1, 32 und 32/1 bis an den Straßenrand. Der Gehweg in Richtung Ortsmitte endet an einem Betonkasten vor Hausnummer 32. An diesem Zustand wird sich auch vorerst nichts ändern. Denn die Gemeinde hat rechtlich keine Möglichkeit, auf den vor Jahren vereinbarten Bürgersteig zu pochen. Bürgermeister Jochen Müller und seine Verwaltung mussten sich dafür bereits einige Kritik gefallen lassen. In einem aktuellen Antrag forderten Gemeinderäte jetzt, den Gehweg endlich herzustellen – vergebens, wie es scheint. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Streifen nie angelegt wurde?