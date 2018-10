Korkut-Nachfolge geklärt Markus Weinzierl übernimmt den VfB Stuttgart

„Mit Markus Weinzierl haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die Bundesliga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt", sagte Michael Reschke. Man habe die "Weichen für einen sportlichen Nustart gestellt", ergänzte Präsident Wolfgang Dietrich.

Weinzierl ist beim VfB bereits der elfte Trainer in fünf Jahren. Der 43-jährige Niederbayer Weinzierl war seit seinem Abschied vom FC Schalke 04 vor etwas mehr als 15 Monaten ohne Trainerjob. Die Schalker hatten sich nach einer enttäuschenden Saison und dem zehnten Platz im Juni 2017 von Weinzierl getrennt. Augsburg hatte er zuvor in die Europa League geführt.

"Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet", erklärte Weinzierl, "dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt."