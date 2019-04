Korkut, Weinzierl, Reschke So viel zahlt der VfB seinen Gefeuerten

Stuttgart.

Es geht mal wieder hoch her am Cannstatter Wasen in dieser Saison: Interimstrainer Nico Willig ist nach Markus Weinzierl und Tayfun Korkut schon der dritte Trainer des VfB Stuttgart. Zudem wurde auch schon eine Ebene höher ein Personalwechsel vorgenommen. Mitte Februar musste Sportvorstand Michael Reschke gehen, Thomas Hitzlsperger steht seitdem in der Verantwortung.