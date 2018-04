Kornwestheim Einsturzgefahr behindert Ermittlungen zu tödlichem Brand

Kornwestheim.

Die Brandruine in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg), in der zwei Tote gefunden wurden, kann nach Polizeiangaben derzeit noch nicht näher untersucht werden. Das Wohnhaus drohe einzustürzen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Ermittlungen zur Brandursache müssten warten, bis die Sicherheit der Beamten gewährleistet werden könne. Dafür gebe es noch keinen Zeitplan. Auch ein Nachbarhaus sei durch Löschwasser-Schäden aktuell unbewohnbar.