Urbach/Kornwestheim Feuer in zwei Asylheimen

Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat eine richterliche Vorführung beantragt. Der Schaden beläuft sich in Urbach nach vorläufigen Schätzungen auf circa 150.000 Euro.

Der Großeinsatz der Rettungskräfte lief am Freitagabend (16.03.02018), weil das Asylbewerberwohnheim in der Wasenstraße in Urbach in Flammen stand. Das Feuer wurde kurz vor 22 Uhr über Notruf bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Die örtliche Feuerwehr wurde durch benachbarte Kräfte aus Plüderhausen, Schorndorf und Fellbach unterstützt.

Insgesamt waren 73 Kräfte der Feuerwehr in Urbach im Einsatz. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein Containerdorf. Der Brand war beim Eintreffen der Wehrmänner lokal in einem Zimmer. Neben dem Löschangriff galt es rasch die Bewohner zu evakuieren. Insgesamt waren 29 Personen im Wohnheim, die letztlich alle sicher aus dem Gebäude geführt werden konnten. Zwei der Bewohner wurden durch den Rettungsdienst, die sich mit 28 Kräften im Einsatz befunden hatten, medizinisch versorgt. Sie mussten wegen Schnittverletzungen und verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ausbreitung der Flammen auf den Gebäudekomplex konnte durch die rasche Intervention der Feuerwehr verhindert werden.

Ungefähr 45 Minuten nach Alarmierung war der Brand gelöscht. Da die Unterkunft nicht mehr bewohnbar ist, galt es die Asylbewerber unterzubringen. In Absprache mit Bürgermeister Hetzinger und dem Landratsamt konnten die Menschen letztlich in Notunterkünften in Winterbach versorgt werden.

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

In Kornwestheim ist derweil eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Heinkelstraße an diesem Samstagabend (17.03.2018) durch einen Großbrand unbewohnbar geworden. Nach ersten Meldungen gab es zum Glück keine Verletzten. Über die Brandursache ist noch nichts offziell verlautbart worden. Die Löscharbeiten dauern bis in den späten Abend hinein.