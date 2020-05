Kornwestheim Großeinsatz in Schrebergartenkolonie: Grundstücke abgebrannt

Kornwestheim.

In einer Schrebergartenkolonie am Güterbahnhof Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) sind mehrere Grundstücke abgebrannt. "Das Feuer hat sich auf drei Gartengrundstücke ausgebreitet", sagte ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg in der Nacht zu Sonntag. Kurz vor Mitternacht war der Großeinsatz beendet worden.