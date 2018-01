Kornwestheim Passanten retten Mann das Leben

Kornwestheim.

Nachahmenswert verhielten sich mehrere Personen, die am Montag gegen 14.20 Uhr in der Solitudeallee in Kornwestheim Zeugen eines dramatischen Vorfalls wurden. Ein 68 Jahre alter BMW-Fahrer musste aufgrund eines gesundheitlichen Problems sein Fahrzeug anhalten und verlor dann das Bewusstsein. Sofort kümmerten sich die Zeugen um den Mann, zogen ihn aus seinem Wagen und legten ihn auf dem Gehweg auf eine Decke.