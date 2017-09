Kosten für Schulbus Schulbusklage gescheitert

Erhebung eines Eigenanteils zulässig

Wie sich bereits in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli andeutete, wies die 9. Kammer unter Vorsitz von Malte Graßhof die Klage am Mittwoch ab. Der ins Feld geführte internationale Pakt habe, obwohl von der Bundesrepublik ratifiziert, „keine unmittelbare Anwendbarkeit“ auf deutsches Recht und sei auch nicht einklagbar, so das Gericht. Schon zum Verhandlungsauftakt hatte Grashof die Meinung vertreten, der Pakt sei seinem Wortlaut nach mehr eine „Denkschrift“, nicht aber bindendes Gesetz. Auch die grundgesetzliche staatliche Verpflichtung zum besonderen Schutz der Familie begründe keinen Anspruch, dass die öffentliche Hand die Kosten der Schülerbeförderung vollständig übernehme. Die Erhebung eines Eigenanteils komme „nicht einem verfassungswidrigen Schulgeld gleich“, so die Feststellung.

Der Landkreis Tübingen verzichte außerdem satzungemäß auf das Busfahrgeld, wenn dessen Erhebung aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern und des Schülers eine „unbillige Härte darstellen“ würde (AZ: 9 K 5396/15). Die Kläger hatten vor Prozessbeginn angekündigt, im Fall einer Abweisung Berufung einzulegen. Dazu bliebe ein Monat Zeit.