Pferd entführt Polizei sucht Dieb mit Cowboyhut

Wie die Polizei am Montag mitteilte, tauchte das rot-braune Tier namens Gino am Freitag zwar im mehr als 20 Kilometer entfernten Zaberfeld in der Nähe eines verlassenen Lagers wieder auf. Es war unversehrt. Von seinem Entführer gab es aber keine Spur.

Und noch etwas fehlte: "Die Trense ist wieder aufgetaucht. Der Hut aber nicht", sagte eine Sprecherin. "Wir suchen also einen Täter mit Cowboyhut." Zeugen hatten ihn nach der Tat am Donnerstag in Kraichtal noch reitend gesehen.