Krankenhäuser in Stuttgart Klinikum Stuttgart erhält große Finanzspritze

Stuttgart - Der Gemeinderat der Landeshauptstadt wird in seiner Sitzung am Donnerstag (16.30 Uhr im Rathaus) eine große Finanzspritze für das städtische Klinikum aufziehen. Aus dem Stadthaushalt sollen rund 54,5 Millionen Euro in die Krankenhäuser fließen, um aufgelaufene Fehlbeträge zu decken und die Häuser mit dem in der Betriebssatzung festgeschriebenen Stammkapital auszustatten.