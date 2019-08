Krankenhaus-Areal in Waiblingen Bagger heben Baugrube für die ersten Wohnungen aus

Waiblingen. Ende Mai war auf dem Areal des ehemaligen Kreiskrankenhauses der erste symbolische Spatenstich für das neue Wohngebiet gesetzt worden, jetzt sind die Bagger am Werk: Derzeit wird die Baugrube für den ersten Teil von 73 Eigentumswohnungen ausgehoben. In einem der größten Baugebiete in Waiblingen entstehen in mehreren Abschnitten insgesamt 210 Wohnungen und damit entsteht Platz für mehr als 400 Menschen sowie eine viergruppige Kindertagesstätte.