Altdorf.

Am Samstagvormittag ist eine 82-jährige Frau an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls im Krankenhaus verstorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war die Frau am Freitagnachmittag mit einem Rollator im Bereich einer Metzgerei auf dem Gehweg unterwegs. Eine 59-Jährige wollte ausparken, übersah die ältere Dame vermutlich und stieß mit ihr zusammen. "Die Kollision bemerkte die Opel-Lenkerin mutmaßlich nicht", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die 59-Jährige setzte ihr Ausparkmanöver fort und überfuhr die am Boden liegende Fußgängerin. Die 82-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der 59-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.