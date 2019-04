Kreis Böblingen Schüsse vor Kneipe: Gastwirt wird verletzt

Schönaich.

In Schönaich (Kreis Böblingen) ist am Montagabend (23.04.) ein Gastwirt vor seinem Lokal durch Schüsse verletzt worden. Zuvor hatten sich auf der Straße mehrere Menschen gestritten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Gastwirt kam nach dem Vorfall vom Montagabend in ein Krankenhaus.