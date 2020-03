Kreis Böblingen Verdächtiger nach Fund von drei Leichen festgenommen

Holzgerlingen.

Nach dem Fund von drei Leichen in einem Wohnhaus in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) hat eine Sondereinheit der italienischen Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Digitale Spuren hätten Aufschluss über den Fluchtweg des 30-Jährigen gegeben, teilte die Polizei mit. Italienische Polizisten nahmen den Mann am Freitag an der französisch-italienischen Grenze fest. Er solle nun den deutschen Ermittlungsbehörden übergeben werden. Der mutmaßliche Täter besitzt die bosnische Staatsangehörigkeit und soll als Mieter im Obergeschoss des Hauses gewohnt haben.