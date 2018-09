Bad Herrenalb.

Auf der Landstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel im Kreis Calw ist eine Leiche gefunden worden. Die Leiche weise Schussverletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen in Karlsruhe. Die tote Person sei bislang nicht identifiziert. Es werde wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Der Polizei zufolge wurde die Leiche in der Nacht zum Dienstag entdeckt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.