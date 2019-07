Kreis Emmendingen Feuerwehrmann nach Serie von Scheunenbränden verhaftet

Seit Mitte Mai hatten in Herbolzheim und der Umgebung immer wieder Scheunen gebrannt. Als letzte Tat wird dem Mann derzeit zur Last gelegt, am 24. Juli eine Gartenhütte in Brand gesteckt zu haben. Ihm werden Brandstiftung in acht Fällen sowie eine versuchte Brandstiftung vorgeworfen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Schaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Der dringend Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.