Kreis Esslingen Mann wird auf Autobahn 8 überrollt und getötet

Holzmaden. Auf der Autobahn 8 zwischen München und Stuttgart ist ein 43 Jahre alter Mann überfahren und tödlich verletzt worden. Wieso er in Höhe der Gemeinde Holzmaden (Kreis Esslingen) am Dienstagabend auf der Fahrbahn war, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.