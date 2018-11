Kreis Esslingen Kein Gehweg, aber ein Zebrastreifen

Neckartailfingen am Neckar.

Ein provisorisch angelegter Fußgängerüberweg in Neckartailfingen am Neckar (Kreis Esslingen) sorgt für Irritationen. Da der Zebrastreifen auf einer Seite nicht etwa auf einem Gehweg, sondern direkt an einem Grünstreifen endet, haben darüber verschiedene Medien berichtet. Dabei ist der auf Asphalt gemalte Zebrastreifen aus Sicht des Bürgermeisters Gerhard Gertitschke (parteilos) Teil einer pragmatischen Lösung.