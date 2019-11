Kreis Heidenheim Ampel stürzt um und erschlägt 13-Jährigen

Giengen.

Ein 13-Jähriger ist in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) von einer umgestürzten Ampel getroffen und tödlich verletzt worden. Zuvor hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Ampelmast geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 13-Jährige stand neben der Ampel und wartete, dass er die Straße überqueren konnte, als das Unglück passierte. Rettungskräfte brachten ihn am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Um die Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutachten angeordnet.