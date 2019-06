Kreis Ludwigsburg 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Tamm.

Bei einem Verkehrsunfall in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin hatte ihn am Montagabend beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motorrad krachte in die Seite des Autos. Der Fahrer des Motorrads starb an der Unfallstelle, seine ebenfalls 20-jährige Mitfahrerin wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.