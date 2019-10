Kreis Ludwigsburg Ehepaar entdeckt Schwarze Witwe im Gartentisch

Gärtringen.

In einem Überseecontainer mit Möbeln und Hausrat, den ein Ehepaar aus Gärtringen nach einem längeren Mexiko-Aufenthalt zurückbrachte, hat ein Mitarbeiter einer Spedition am Donnerstagnachmittag mehrere Spinnen entdeckt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der kundige Mitarbeiter erkannte dabei augenscheinlich giftige Exemplare im Gestell eines Gartentischs, verschloss den Container und setzte einen Notruf ab.