Kreis Ludwigsburg Wildschwein verletzt 74-Jährigen schwer

Sachsenheim-Großsachsenheim.

Etwa zwei Stunden lang hielt ein Wildschwein am Samstag (8.12.) mehrere Streifenwagenbesatzungen in Großsachsenheim in Atem. Gegen 10.30 Uhr begegnete eine Passantin im Bereich des Bahnhofs dem Tier. Die Frau alarmierte hierauf die Polizei und stieg dann, um dem aggressiven Vierbeiner zu entrinnen, in den Bus. Ein 74 Jahre alter Mann konnte dem Wildschwein nicht aus dem Weg gehen und wurde angegriffen. Der Senior wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.