Ohmden.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend (5.3.) auf Höhe einer Golfanlage mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige gegen 21.30 Uhr mit einem Chevrolet Spark auf der K 1265 von Zell unter Aichelberg in Richtung Ohmden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur. Beim Gegenlenken kam der Kleinwagen nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge prallte der Wagen gegen einen Baum, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf der Beifahrerseite liegen. Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch eine 17-jährige Beifahrerin konnten das Unfallfahrzeug selbständig verlassen. Ein Rettungsdienst brachte sie in Kliniken, sie trugen leichte Verletzungen davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung des Fahrzeugs war der Straßenabschnitt bis 23.00 Uhr voll gesperrt. Wegen einer ersten Meldung über eingeklemmte Personen im überschlagenen Fahrzeug waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert und zur Unfallstelle beordert worden.