Kreis Reutlingen Feuerwehrkran stürzt um: zwei Verletzte

Brandenburg Ermittlungen zu Hass im Netz in neun Bundesländern

Im Kampf gegen Hass im Internet ist die Polizei am Mittwoch in neun Bundesländern im Einsatz gewesen, darunter in Berlin, Brandenburg und Sachsen. In insgesamt 21 Fällen gab es unter anderem Wohnungsdurchsuchungen oder Vernehmungen.