Kreisel-Sperrung in Winnenden Größere Umwege nötig - Auch Busse betroffen

„Diese Haltestelle kann aufgrund einer Baustelle nicht angefahren werden“, steht stadtauswärts auf einem durchnässten Zettel an der Bushaltestelle Wolfsklingenweg. Sie entfällt voraussichtlich bis zum Betriebsende am Freitag (16. August). Ebenso wie der Halt an der Stöckachschule und am Stadtfriedhof. Als Ersatzhaltestelle wird die Kelter (Paulinenstraße) genannt. Wer seinen Zug erreichen muss oder einen wichtigen Termin hat, sollte lieber einen Bus früher nehmen – auch der Linienbus braucht für die Strecke länger als gewohnt.

Bauarbeiter tragen Asphalt von der Straße ab

Kurz vor dem Björn-Steiger-Kreisverkehr stehen rote Absperrschilder. Weiterfahrt unmöglich. Bauarbeiter sind am Montagmorgen damit beschäftigt, Asphalt von der Straße abzutragen. Einige Passanten schauen interessiert zu. Geplant sei es, dass die Schorndorfer Straße ab Freitagnachmittag wieder frei befahrbar ist, erklärt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zum Aldi-Discounter kommt man aus beiden Richtungen

Die Zufahrt zum Aldi-Discounter ist sowohl aus der Stadtmitte als auch aus Richtung Höfen, Birkmannsweiler und Berglen möglich. Besonders gewiefte Autofahrer nutzen den Aldi-Parkplatz und seine Zufahrten, um die Baustelle zu umfahren. Das erspart ihnen den Weg über die Südumgehung (siehe Grafik rechts). „Der Parkplatz darf nicht als Nadelöhr genutzt werden“, erklärt jedoch die Stadt dazu. Entsprechende Kontrollen seien nicht auszuschließen. Ein Sprecher der Polizei verweist auf die Stadt, die zuständig sei, erklärt aber: „Aus unserer Sicht stellt die Fahrt über den Parkplatz verkehrsrechtlich keinen Verstoß dar. Wenn ihn allerdings so viele Autofahrer als Umfahrung nutzen, dass es gefährlich wird, muss die Stadt noch einmal über die Beschilderung nachdenken.“