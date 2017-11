Kreistag 900 Flüchtlinge noch nicht in Anschlussunterbringung

Rund 5300 Flüchtlinge leben aktuell an Rems und Murr, davon noch etwa 3300 in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises. Längst aber müssten 915 von ihnen umgezogen – oder ihre Unterkunft in die Obhut der Kommune übergeben worden sein. Denn das Gesetz schreibt vor, dass Städte und Gemeinden nach spätestens 24 Monaten für die Flüchtlinge zuständig sind beziehungsweise, sobald diese anerkannt sind.

Der Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Kommunen ihrer Pflicht ganz unterschiedlich nachkommen.

Verständnis für Wohnungsnot

Landrat Richard Sigel zeigte in der Sitzung des Sozialausschusses am Montagabend durchaus Verständnis für die Schwierigkeiten der Kommunen, auf einem leer gefegten Wohnungsmarkt Platz für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge zu finden. „Wir versuchen, mit den Städten und Gemeinden zusammen, eine gute Lösung hinzukriegen.“ Zu gut ist ihm in Erinnerung, wie verzweifelt der Landkreis noch vor zwei Jahren auf dem Höhepunkt des Zustroms nach Unterkünften Ausschau hielt.

Doch zahlt das Land für Fehlbeleger in einer Gemeinschaftsunterbringung nicht. Das kostet den Kreis 2016 womöglich 2,5 Millionen Euro. In diesem Jahr könnte das Haushaltsrisiko auf fünf Millionen Euro steigen.

Die Kreisumlage ist durch „Fehlbeleger“ höher als nötig

Vor dem Hintergrund, dass die Bürger- und Oberbürgermeister den Landrat wegen der angeblich zu hohen Kreisumlage ständig zur Sparsamkeit drängen, ist dies für den Kreis umso ärgerlicher. Städte und Kreise, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, tun dies auf Kosten des Kreises – und der Kommunen in ihrer Nachbarschaft, die deshalb ebenfalls die höhere Kreisumlage berappen müssen.

Beispielsweise sind in Plüderhausen, Leutenbach oder Winnenden deutlich mehr Flüchtlinge noch in einer Gemeinschafts- als in einer Anschlussunterbringung untergebracht. Flüchtlinge in Kaisersbach, Berglen oder Remshalden hingegen sind überwiegend bereits in eine Anschlussunterbringung „umgezogen“.

Trägerwechsel nicht immer reibungslos

Umgezogen bedeutet aber nicht zwangsläufig Umzug. Unterkünfte können einfach den Träger gewechselt haben. Das geht, wie Beiträge im Sozialausschuss zeigten, nicht immer reibungslos über die Bühne.

Zwar hatten sich Kreis und Kommunen im „Pakt für Integration“ grundsätzlich auf eine Fortsetzung der Sozialbetreuung in den Anschlussunterbringungen geeinigt. Doch erfolgt das Integrationsmanagement ab Januar in sieben der 32 Kommunen in Eigenregie der Städte und Gemeinden und in sechs weiteren in Kooperation mit dem Landkreis.

Umzug in kleinere Gemeinde

Umziehen könnte auch eine Reihe von Flüchtlingen aus einer der großen GU in den Großen Kreisstädten in eine kleinere Gemeinde, in denen die Flüchtlingsquote verhältnismäßig gering ist. Im Jahr 2017 lag die Zuweisungsquote vom Kreis in alle 31 Kommunen bei 2975 Flüchtlingen. Bis zum 1. November wurde diese Quote nur zu zwei Dritteln erfüllt. 915 Zuweisungen waren offen.

Zum Januar 2018 plant das Landratsamt, neun Gemeinschaftsunterkünfte komplett und weitere sieben GU teilweise in Anschlussunterbringungen umzuwandeln. Die Zahl der GU würde damit von 65 zum Jahresbeginn auf 38 sinken.

Im Clinch mit dem Land

Der Kreis liegt bei der Flüchtlingsunterbringung nicht nur mit den Kommunen im Clinch, sondern insbesondere mit dem Land. Strittig ist beispielsweise, wie viele Reserven sich der Kreis leisten darf, sollten die Flüchtlingszahlen eines Tages wieder anschwellen. Das Land verlangt eine Auslastung der Unterkünfte von 85 Prozent. Zu hoch aus Sicht des Kreises.

Auch bei der Abrechnung gibt es jede Menge Diskussionsstoff. Zwischen 7,5 und zwölf Millionen Euro bleiben in diesem Jahr für die Unterbringung von Flüchtlingen am Landkreis hängen. Das sind die Kosten für Steuerungsleistungen, kalkulatorische Zinsen, Anschlussunterbringung oder Sachbearbeitung.

47,6 Millionen Euro für die Unterbringung

Darüber hinaus könnte jedoch der Kreis auf erheblichen Kosten für die mehr als 900 Fehlbeleger sitzenbleiben. Im Etatentwurf 2018 rechnet der Kämmerer, dass bei einem Gesamtaufwand von 47,6 Millionen Euro für die Flüchtlingsunterbringung mindestens 9,2 nicht erstattungsfähig sind. Aufgrund der Fehlbeleger könnte es noch mehr werden.