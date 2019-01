Kreisverkehr in Backnang Betrunkener sucht weiße Ratte im Schnee

Backnang.

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag (10.01.) in der Aspacher Straße in Backnang: In einem Kreisverkehr trafen die Beamten gegen halb eins auf einen 49-jährigen stark betrunkenen Mann, der ihnen erzählte, im Kreisverkehr eine Schneeballschlacht gemacht zu haben und nun seine weiße Ratte zu suchen. Im Schnee könne er sie jedoch nicht mehr finden.