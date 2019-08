Kreisverkehr in Remshalden Wer hat die pinken Maulwürfe aufgestellt?

Frank Winger, Wiebke Klein und Peter Schuster heißen die Protagonisten, die dafür gesorgt haben, dass der Kreisverkehr, den viele schon jetzt als Maulwurf-Kreisel bezeichnen, diesem Titel wieder gerecht wird. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Montag auf Dienstag in dieser Woche waren es Winger und Schuster, die die mehr als 100 pinke Mauli-Figuren an den Hängen des Hügels in der Kreiselmitte platzierten.

Unsere Zeitung konnte jetzt mit Frank Winger sprechen. Dem war es schon klar, dass nicht lange im Verborgenen bleiben würde, wer für die Maulwurf-Schar verantwortlich ist. Schließlich waren er, Peter Schuster und Wiebke Klein schon am Bau der großen Figur aus Styropor beteiligt, der ursprünglich auf den Kreisel-Hügel sollte. Wiebke Klein war es, die überhaupt die Initialzündung gegeben hatte: Sie hatte den Ur-Maulwurf aus Pappmaché geformt, der eines Tages im Sommer 2017 plötzlich auf dem Kreisel saß, und damit alles Weitere inspiriert – so nachhaltig, dass auch nach dem Schock durch die Absage des Landratsamts das Thema für einige Remshaldener nicht durch war. Zur Erinnerung: Die Behörden des Landkreises erklärten den Maulwurf zur Verkehrsgefahr und erlaubten die Aufstellung im Kreisverkehr nicht.

"Eine kleine Retourkutsche"

Jedoch: „Der Gedanke – der Maulwurf muss auf den Kreisel – ist nie so richtig zum Erliegen gekommen“, sagt Frank Winger. Ja, das nagende Unverständnis über die Entscheidung des Landratsamts spornte die „Maulwurf-Aktivisten“, wie Wiebke Klein die Gruppe nennt, sogar eher noch an. So ein bisschen sei es auch „eine kleine Retourkutsche“, sagt Frank Winger: „Wir haben es doch geschafft.“