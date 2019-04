Kriminalitätsstatistik Schorndorf 2018 Deutlicher Rückgang bei vielen Delikten

Schorndorf.

Markus Jatzko, der Leiter des Polizeireviers Schorndorf, stellte am Donnerstag (12.04.) im Schorndorfer Gemeinderat die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vor. Demnach ist Schorndorf binnen eines Jahres von einer sicheren zu einer „sehr sicheren“ Stadt aufgestiegen. Jatzko machte dies an einem teilweise sehr deutlichen Rückgang fast aller Deliktsarten und in logischer Folge auch der Anzahl der Tatverdächtigen fest.