Kriminalstatistik 2017 Weniger Straftaten, mehr Gewalt

Dennoch: "In unserer Region lebt es sich relativ sicher", sagte Polizeipräsident Roland Eisele bei einer Pressekonferenz am Dienstag (20.03.) in Aalen. Er verwies auf den spürbaren Rückgang der Zahl der Straftaten insgesamt. 18.492 Delikte zählte die Polizei im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis. Das sind rund sechs Prozent weniger Straftaten als im Jahr davor. Damit steht der Rems-Murr-Kreis im Vergleich zu den Landkreisen Ostalb und Schwäbisch Hall, die ebenfalls zum Polizeipräsidium Aalen zählen, am besten da. Die anderen Landkreise verzeichneten zwar auch Rückgänge bei den Straftaten, aber nicht in dieser Höhe.

Rückläufige Zahlen bei Diebstählen und Wohnungseinbrüchen

Besonders im Bereich Diebstähle und Wohnungseinbrüche konnte die Polizei rückläufige Zahlen präsentieren. Offenbar sichern die Bürger ihr Hab und Gut besser als früher, und die vorbeugenden Aktivitäten der Polizei zeigen Wirkung. Bei knapp der Hälfte aller Einbrüche blieb es beim Versuch. Schutz vor Einbrüchen bleibt Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit, kündigte Möller an.

Mit der Aufklärungsquote, bezogen auf alle Straftaten, zeigte sich Polizeichef Eisele sehr zufrieden. Rund 60 Prozent der Taten konnten 2017 aufgeklärt werden.

Der Anteil der Nicht-Deutschen, bezogen auf alle Tatverdächtigen, ist im vergangenen Jahr in etwa gleich geblieben. Er liegt bei knapp 40 Prozent.

