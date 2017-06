Zagreb - Titelverteidiger Deutschland ist eine Hammergruppe bei der Handball-EM 2018 in Kroatien erspart geblieben. Die DHB-Auswahl trifft auf den WM-Dritten Slowenien, Mazedonien und Montenegro. Das ergab die Auslosung in Zagreb, wo die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei dem Turnier im Januar auch ihre Vorrundenspiele in der Gruppe C bestreiten wird. Die besten drei Mannschaften der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ebenfalls in Zagreb und Varadzin ausgespielt wird.