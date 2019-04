Ku-Klux-Klan im Rems-Murr-Kreis Juli 2000: Kreuzverbrennung in Winterbach

Kirchheimer mit Verbindungen zum Klan in den USA

Verbindungen des Kirchheimer Neonazis zum Ku-Klux-Klan werden bereits 1995 deutlich. Während einer dreitägigen Skinhead-Party nimmt die Polizei F. und zwölf weitere Rechte in Gewahrsam. Darunter: Ein Mitglied des Klans aus den USA.

Im September 1996 folgt eine Anfrage des Landesverfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommern an die Kollegen aus Stuttgart. Darin wird vor einer Klan-Gruppe aus Stuttgart gewarnt, deren Anführer Markus F. sei.

Im Rahmen des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses wird F. zum Klan befragt. Er leugnet, jemals bei einem deutschen Ableger Mitglied oder gar Anführer gewesen zu sein. Er bestätigt aber im gleichen Atemzug, dem Ku-Klux-Klan in den USA anzugehören.

Klanführer und Informant aus Schwäbisch Hall

Ein anderer Name der in dem Vermerk des Landesverfassungsschutzes auftaucht lautet: Achim S.

Achim S. ist im Juli 2000 noch Mitglied bei den „International Knights of the Ku-Klux-Klan“ (IK KKK), einem Klan-Ableger aus Heilbronn. Im Oktober desselben Jahres gründet er wegen interner Streitigkeiten aber seinen eigenen Klan in Schwäbisch Hall: Die „European White Knights of the Ku-Klux-Klan“ (EWK KKK). Er fliegt eigens in die USA, um sich zum „Grand Dragon“ ernennen zu lassen – dem Anführer eines eigenen Königreichs innerhalb des Klan-Imperiums.

Außerdem ist Achim S. von 1996 an bis zum November 2000 Informant des Landesverfassungsschutzes.

Die Umtriebe von Achim S. und den EWK KKK sind so umfangreich, dass ihnen innerhalb unserer Serie zum Ku-Klux-Klan im Rems-Murr-Kreis ein eigener Artikel gewidmet werden muss. Vorab nur so viel: Auch Polizisten gehörten dazu. Das berühmteste Mitglied des EWK KKK war aber ein Mann, der im Rahmen der NSU-Untersuchungen eine zentrale Rolle spielte: Thomas R., besser bekannt unter seinem Decknamen „Corelli“.

Aussagen aus dem Untersuchungsausschuss legen nahe: Auch er war dabei, am 1. Juli 2000, als in Winterbach ein Kreuz in Flammen aufging.