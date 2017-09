Künzelsau Mann löst mit Bombendrohung Großeinsatz aus

Künzelsau.

Mit einer Bombendrohung hat ein Mann in Künzelsau (Hohenlohekreis) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, hatte der 28-Jährige am Mittwoch per Notruf angekündigt, ein Haus in die Luft zu sprengen. Spezialkräfte der Polizei eilten zu der Stelle, auch Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort.